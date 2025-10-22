Занятия по снятию стресса организовали для «Активного долголетия» в Воскресенске

Участники программы «Активное долголетие» начали осваивать комплекс «Энергия тела». Новые интересные занятия проходят в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский».

Специалист по реабилитации Елена Федина знакомит жителей старшего поколения с адаптированным комплексом упражнений из йоги. После физической активности пенсионеры переходят к дыхательной практике для глубокого расслабления. «Долголеты» учатся дышать через одну ноздрю, а также делают сухую ингаляцию с каплями эфирных масел. Расслабляющий эффект усиливается звуками поющей чаши, которые способствуют снижению стресса.

«На занятиях царит очень спокойная обстановка. Чарующие звуки поющей чаши впечатляют. Здесь душа отдыхает, тело расслабляется», — поделилась одна из участниц Раиса Егорова.

По словам заместителя директора центра «Воскресенский» Ольги Соломоновой, необычные занятия пользуются большой популярностью у участников «Активного долголетия» наряду с танцами и арт-терапией.