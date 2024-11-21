Занятия по сказкотерапии проведут для детей в Орехово-Зуеве

С началом каникул в отделении реабилитации города Ликино-Дулево снова открыли клуб для детей. Специалист центра с помощью сказкотерапии помогает ребятам справиться с трудностями повседневной и школьной жизни.

На занятиях Галина Матвеева учит детей быть вежливыми и самостоятельными, знакомит с правилами поведения в обществе, а также помогает закреплять навыки, полученные при работе с педагогами и дефектологами. Метод сказкотерапии она применяет при взаимодействии и с малышами, и со школьниками. Ребята более старшего возраста учатся ответственности, самоорганизации и ораторскому мастерству. Дети младшего возраста в роли участников сказки-игры развивают мелкую моторику, эмоциональную и познавательные сферы.

Сказкотерапия помогает воспитанникам отделения реабилитации освоить навыки межличностных коммуникаций и преодолеть страх публичных выступлений.

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