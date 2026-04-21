Занятия по скандинавской ходьбе пройдут в парках Балашихи

Парки округа опубликовали программу мероприятий на неделю. Для жителей и гостей города организуют спортивные и оздоровительные активности.

Во вторник, среду и четверг в 15:00 в парке «Пехорка-Лес» у стадиона начнутся занятия по общей физической подготовке. В пятницу в 10:00 там же пройдет дыхательная гимнастика. А в четверг в 13:40 в этом же парке стартует культурная программа: организаторы подготовили активные игры и интеллектуальные состязания для детей.

В парке на Заречной спортивная программа стартует во вторник. По вторникам и четвергам в 20:00 всех желающих приглашают на забег «В закат», а по субботам в 09:00 проходят старты «5 верст».

В парке на Солнечной спортивная неделя начинается в четверг. В 11:30 у входа все желающие смогут присоединиться к разминке и весенней физической подготовке.

Любителей скандинавской ходьбы ждут в нескольких парках. В «Пехорке» занятия проходят по средам и четвергам в 14:00 у коворкинга. В четверг здесь же в 15:20 запланированы веселые старты для всей семьи. В Пестовском парке ходьбой можно заняться во вторник и четверг в 12:00. По субботам здесь в 09:00 — старты «5 верст», а в 10:30 — FYSM-йога.

В Ольгинском лесопарке у входа рядом с рестораном «Ботаника» во вторник в 19:00 пройдет беговая тренировка с элементами общей физической подготовки.

В четверг стоит заглянуть и в парк «Пехорка»: в 15:00 на сцене проведут интерактив, интеллектуальную программу, экологический лекторий и дискотеку.