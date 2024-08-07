Занятия по рисованию песком для людей с ограниченными возможностями провели в Реутове

Занятия по созданию картин из песка в технике «Песочная мультипликация» провели в Комплексном центре Реутова. Эти уроки помогают в реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, рисование песком снимает эмоциональное напряжение и помогает вывести человека из состояния стресса.

«Благодаря этому методу ученик может контролировать степень раскрытия ладони, запоминать верную траекторию движения пальцев и вспомогательных предметов, а затем и самостоятельно выполнять картину», — рассказала специалист по социальной работе Алина Осенина

Она добавила, что главная цель занятий — получить положительные эмоции.

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