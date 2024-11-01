Занятия по профориентации провели для школьников в колледже в Воскресенске

Экскурсия состоялась в рамках профориентационной программы «Билет в будущее». Ребята посетили профессиональные пробы, которые организовали для них сотрудники Воскресенского колледжа.

Такой метод профориентации дает ученикам возможность на практике познакомиться с различными специальностями. Восьмиклассникам из средней школы «Горизонт» рассказали о дисциплинах, которые изучают студенты учебного заведения. Школьники узнали об особенностях работы электромонтажника и электромонтера.

Участники мероприятия также выполнили на специализированном стенде лабораторную работу по электротехнике. Ученики познакомились с функциями, которые обычно выполняет электромонтер — настройкой программируемого логического реле и систем автоматизации в щите управления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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