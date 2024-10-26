Занятия по профориентации провели для школьников в Истре

В школах городского округа Истра продолжают проводить занятия «Билет в будущее». Они помогает определиться с выбором профессии школьникам. В этот раз учащиеся 9-х классов Дедовской школы посетили Истринский филиал Красногорского колледжа, где попробовали себя в роли кондитеров. Они изготовили изделия из бисквитного теста и сделали любимое с детства лакомство — трубочки с кремом. Такое сотрудничество школ с колледжами позволяет ученикам ближе познакомиться с различными профессиями и сделать осознанный выбор еще на этапе обучения в школе. В экскурсиях и мастер-классах регулярно участвуют все старшеклассники округа.

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