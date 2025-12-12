Занятия по профориентации провели для школьников Наро-Фоминска

Школа № 7 имени Героя Советского Союза Николая Григорьева в Наро-Фоминске стала площадкой для образовательного мероприятия. Здесь учащиеся получили возможность познакомиться с миром рабочих профессий.

Эти практические занятия были частью социального проекта «ГИА. Осознанность. Профориентация», цель которого — поддержать подростков в принятии решений относительно своего будущего и карьеры. Для школьников была подготовлена обширная программа, включающая презентации, видеоролики и непосредственное знакомство с условиями учебы и быта студентов техникума.

Помимо теоретического погружения в специфику образовательных процессов и требований приемных комиссий, участники имели шанс лично попробовать себя в роли будущих профессионалов. Ученикам предложили поучаствовать в практических занятиях по разным направлениям подготовки. Они узнали, какими компетенциями и умениями должен обладать будущий специалист, освоили базовые навыки по выбранному профилю и познакомились с возможностями дальнейшего трудоустройства и профессиональной реализации.