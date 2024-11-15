Занятия по профориентации прошли для учеников коррекционной школы Лобни

В Лобне для школьников коррекционной школы провели занятия по профориентации. Они познакомились с профессией эколога и изучили основы работы специалистов в этой области.

В рамках курса «Россия — мои горизонты» на уроках рассматривалась тема «Здоровая среда». Учащиеся узнали о важности профессии эколога, ее востребованности и повседневной работе. Вместе с учителями они разобрали основные этапы выбора профессии и изучили слайды с полезной информацией о профессии.

Школьники также посмотрели видеоролики, которые включали задания и практические советы от специалиста. В ходе занятия они выполняли практическую часть, составляя правильную последовательность действий, которые экологи используют в своей работе.

В завершение мероприятия ребята посмотрели видеоролик с напутственными словами от эксперта и подвели итоги урока. Участники поделились своими мыслями и ответили на вопросы рефлексии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».