Занятия по оказанию первой помощи для мотоциклистов прошли в Дмитрове

19 июля на стадионе «Торпедо» Центра зимних видов спорта в Дмитрове состоялась открытая лекция с практическими занятиями по оказанию первой помощи пострадавшим, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях. Мероприятие было организовано мотоклубом «Дмитров» совместно с администрацией Дмитровского муниципального округа и Межрайонным спасательным отрядом «ДмитровСпас».

Основной целью встречи стало повышение уровня подготовки участников дорожного движения к действиям в экстренных ситуациях. Специалисты рассказали о наиболее распространенных травмах, которые можно получить в быту, на производстве и при ДТП, а также разобрали алгоритмы оказания первой помощи до прибытия медиков. Особое внимание было уделено практической части: участники отработали навыки сердечно-легочной реанимации на специальных манекенах, изучили приемы самоспасения и алгоритмы действий в первые минуты после происшествия.

В мероприятии приняли участие представители мотоклубов Дмитровского округа — «Дмитров», «Ночные волки. Дмитров», «Ночные валькирии. Дмитров», «Flaming Heads», а также другие мотоциклисты и члены их семей.

Глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов отметил, что навыки оказания первой помощи могут однажды спасти человеческую жизнь, и подчеркнул важность таких занятий для людей, которые много времени проводят за рулем мототехники. Он выразил поддержку подобным инициативам, чтобы как можно больше жителей округа могли получить необходимые практические знания.

Высокий интерес участников подтвердил востребованность подобных обучающих мероприятий. Организаторы намерены проработать возможность их регулярного проведения, чтобы к занятиям могли присоединиться все желающие жители Дмитровского округа.

Организаторы выразили благодарность главе Дмитровского муниципального округа Михаилу Шувалову, начальнику МКУ «ЕДДС и АСС» Никите Руденко и директору Центра зимних видов спорта Дмитрию Широкову за содействие в организации мероприятия и поддержку инициативы.