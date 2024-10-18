Занятия по начальной военной подготовке провели для юнармейцев в Лобне

Мероприятие по начальной военной подготовке прошло в центре дополнительного профессионального образования «Лобненский учебный центр». Юнармейцы тренировали навыки борьбы, стрельбы, сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова. Также подростки отрабатывали приемы тактической подготовки.

На занятии ребятам рассказали о порядке в оинских званий: от рядового до маршала. Юнармейцы узнали и о методах защиты от радиационного, химического и биологического заражения.

Напомним, ранее лобненские юнармейцы совместно с председателем комитета местного отделения Ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Сергеем Своробом участвовали в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду. Собравшиеся почтили память жертв фашизма, павших в годы Великой Отечественной войны.

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