Занятия по начальной военной подготовке провели для юнармейцев в Лобне
Сотрудники отделения Ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации городского округа Лобня организовали мероприятие по военной подготовке для юнармейцев. Ребята отрабатывали навыки стрельбы, борьбы, сборки-разборки оружия.
Мероприятие по начальной военной подготовке прошло в центре дополнительного профессионального образования «Лобненский учебный центр». Юнармейцы тренировали навыки борьбы, стрельбы, сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова. Также подростки отрабатывали приемы тактической подготовки.
На занятии ребятам рассказали о порядке воинских званий: от рядового до маршала. Юнармейцы узнали и о методах защиты от радиационного, химического и биологического заражения.
Напомним, ранее лобненские юнармейцы совместно с председателем комитета местного отделения Ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации Сергеем Своробом участвовали в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском Саду. Собравшиеся почтили память жертв фашизма, павших в годы Великой Отечественной войны.
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