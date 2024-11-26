Занятия по йоге для беременных женщин проведут в истринском Дедовске

Беременные женщины смогут посетить занятия по йоге в школе будущих родителей в Дедовске городского округа Истра. Тренировку проведет инструктор-методист адаптивной физической культуры, специалист по оздоровительной гимнастике.

Особое внимание на занятиях уделят мышцам спины. Длительность одной тренировки составит более часа. Занятия стартуют в зале лечебной физкультуры в 11:00. Принять участие в тренировках могут женщины с беременностью сроком от 14 до 42 недель. С собой необходимо взять спортивную одежду, легкий перекус, воду и носки.

Также в этот день в 16:00 пройдут занятия по йоге для начинающих. Участников ждут дыхательные практики, разминка, силовые упражнения с профессиональным инструктором по хатка-йоге.

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