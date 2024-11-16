Занятия по игре на ложках провели для детей в центре «Орехово-Зуевский»

В отделении реабилитации города Куровское Орехово-Зуевского городского округа для детей проходят занятия по игре на ложках. Это помогает воспитанникам не только приобщиться к русской народной культуре, но и развить память, чувство ритма.

Такие совместные занятия сплачивают детский коллектив, ребята преодолевают неуверенность и робость. Помимо этого, воспитанники социального центра «Орехово-Зуевский», играя на деревянных ложках, развивают память, тембровое восприятие, чувство ритма, учатся любить музыку.

Отметим, что педагоги учреждения в своей работе с малышами широко применяют народное творчество. Так, для адаптации детей используют потешки, короткие стишки или песенки, которые помогают установить контакт с ребенком, вызвать у него положительные эмоции.

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