Занятия по хоккею пройдут на центральном катке в Солнечногорске

С 18 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года жители и гости городского округа Солнечногорск получат возможность заниматься хоккеем на центральной ледовой площадке. Администрация еженедельно организует специальные часы для спортсменов различного уровня подготовки: новичков и опытных любителей.

Каждый понедельник вечером с 20:00 до 21:30 начинающие игроки смогут освоить азы хоккея. Для занятий потребуется минимальный набор экипировки: краги-перчатки, клюшка, желательно шлем. Несовершеннолетние участники должны находиться в сопровождении взрослых представителей.

Для спортсменов, владеющих базовыми навыками игры, выделили отдельные часы: по четвергам с 20:00 до 21:50 и по воскресеньям с 12:00 до 13:30. Эти сеансы предназначены для игроков с полным комплектом защитной экипировки, включая обязательную маску или решетку на шлеме для участников младше 18 лет.

«Мы популяризируем активный образ жизни среди населения и развиваем спортивные традиций. Жители теперь имеют уникальную возможность повысить уровень своего хоккейного мастерства, поддерживая здоровье и хорошее настроение в зимний сезон», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Чтобы записаться на занятия, необходимо связаться с инструкторами: +7 (926) 318-89-50 (Вадим), +7 (967) 280-35-74 (Евгений). Количество мест на каждый сеанс ограничено — всего 50 билетов.