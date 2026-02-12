Занятия по геологии для школьников провели в Дубне

Специалисты кафедры экологии и наук о Земле государственного университета «Дубна» запустили цикл занятий по геологии для младших школьников. Первыми гостями стали дети из наукограда, а теперь на лекции и практикумы приезжают ученики из других городов.

Научные сотрудники рассказали почему это важно. «Начальная школа, второй-третий класс — ребята, в которых есть живой интерес именно естественнонаучный: к камням, к природе. Им действительно это глубоко интересно. Поэтому мы решили сделать такой проект, лекторий, когда мы приглашаем ребят, чтобы они приходили к нам, знакомились с университетом. Они посещают у нас разные корпуса, мы показываем свои экспозиции, свои учебно-научные лаборатории», — рассказала Елена Архипова, доцент кафедры экологии и наук о Земле.

В пятом корпусе вуза развернута постоянно действующая экспозиция — витрины с минералами, горными породами, геологическими разрезами и древней палеофауной. Коллекцию, которую собирали сотрудники и студенты много лет, этим летом пополнили образцы из Домодедовского карьера: окаменелости морских организмов, возраст которых превышает 300 миллионов лет . В занятиях со школьниками участвуют не только преподаватели, но и аспиранты кафедры. Ребятам объясняют, чем различаются минералы, как их классифицировать и зачем геологам шкала Мооса . После теории — практика: дети проводят пробы, учатся маркировать и документировать образцы.

