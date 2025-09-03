Занятия по физике в формате квестов ввели в гимназии Воскресенска

В Москворецкой гимназии 1 сентября на свою первую школьную практику с 5 «Е» классом приступила 23‑летняя учительница физики Анастасия Абдолина. Выпускница Государственного социально‑гуманитарного университета в Коломне вернулась работать в родную школу.

Выбор преподавать здесь она называет осознанным: еще во время учебы в вузе Анастасия проходила практику в этой гимназии. Поддержка бывших педагогов помогает молодому специалисту —, в том числе бывшая классная руководительница передала ей свои методические материалы, что особенно важно в начале карьеры.

Анастасия отмечает, что многие ее однокурсники считают самой сложной частью работы в школе установление контакта с родителями учеников. По их словам, в колледже работать проще из‑за меньшего вовлечения родителей. Тем не менее сама Анастасия советует не бояться и учиться выстраивать отношения с родителями.

Преподавательница стремится делать уроки нестандартными: ей особенно нравится проводить занятия в формате квестов. Один из таких квестов переносит школьников в эпоху Античности: учащиеся оказываются на городской площади у храма Афины, где жрец утверждает, что ворота откроются сами, если никто не грешил — и ворота действительно открываются. Дети пытаются разобраться, почему так происходит. По словам Анастасии, такой творческий подход помогает наглядно и интересно объяснить пятиклассникам принципы работы простого парового механизма.