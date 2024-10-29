Занятия по электробезопасности провели для школьников в Воскресенске

В образовательных учреждениях Подмосковья проходит цикл лекций по электробезопасности. Ученикам пятых классов гимназии № 1 в Воскресенске напомнили правила пользования электроприборами.

В октябре работники Мособлэнерго провели уроки на тему «Электричество— не игрушка!» в гимназии № 1 Воскресенска.

Ребятам напомнили, что такое электричество, как его вырабатывают и доставляют потребителю. Школьникам рассказали, какая от электричества польза и в чем его опасность. Специалисты Мособлэнерго вместе с присутствующими повторили правила пользования бытовыми электроприборами. Ребятам рассказали, что необходимо делать, если обнаружили поврежденные провода, розетки и другие неисправности.

На мероприятии также обсудили правила поведения рядом с электрическими опорами, трансформаторными подстанциями и другими объектами электрических сетей. Собравшимся показали предупреждающие и запрещающие плакаты и надписи.

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