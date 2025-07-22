Занятия по безопасности на дорогах прошли в лагерях Серебряных Прудов

Обучающие занятия по безопасности дорожного движения состоялись в детских оздоровительных лагерях муниципалитета. Их провели в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Правила безопасного вождения средства индивидуальной мобильности и велосипеда обсудили в детском оздоровительном лагере на базе Серебряно-Прудской школы имени маршала Чуйкова. Урок там провела инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения.
Школьникам рассказали о требованиях, которые необходимо соблюдать при езде. Демонстрация тематических карточек также помогла детям узнать о дорожных ловушках, которые могут встретиться на улице, и как их избежать.
После теоретической подготовки дети смогли продемонстрировать, а также закрепить практические навыки в автогородке. И получить рекомендации и ответы на свои вопросы от инструктора.
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