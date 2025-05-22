Занятия ко Дню славянской письменности прошли в школах Лобни

День славянской письменности и культуры отметили в образовательных учреждениях Лобни. Для детей организовали конкурсы, тематические игры и уроки.

Праздник ежегодно отмечают 24 мая. Так, в школе № 2 провели муниципальный конкурс по каллиграфии «Красота русской письменности».

Школьники могли выступить в трех номинациях. Лучших определило жюри — учителя школ и Благочинный Лобненского городского округа протоиерей Михаил Трутнев. Победители и призеры получили подарки и дипломы.

Тематическая настольная игра прошла в школе № 1. В школе № 7 организовали урок, на котором дети узнали о создателях славянской азбуки — Кирилле и Мефодии.

Кроме того, в библиотеке округа провели занятие интерактивного лектория. Здесь вспомнили аспекты из мифологии, славянских легенд, творчества Александра Пушкина. Участники также выполнили творческие задания: работали с «древней бумагой», углем и художественными маркерами.