Занятия йогой на свежем воздухе проведут в Солнечногорске

С 19 по 24 мая в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел» в Солнечногорске пройдет серия бесплатных активностей для жителей и гостей округа. В программе запланированы спортивные занятия, концерты, мастер-классы и познавательные встречи для детей и взрослых.

В течение недели посетители смогут принять участие в занятиях на свежем воздухе. Для жителей подготовили тренировки по йоге, зумбе и скандинавской ходьбе. Также в парковых зонах состоятся утренние зарядки и спортивные занятия для всех желающих. Любителей бега пригласят на традиционный забег «5 верст», который регулярно собирает участников разных возрастов.

Для детей и подростков организуют творческие и познавательные активности. Юным гостям предложат мастер-классы по созданию цветочных композиций и весенних поделок. Кроме того, в программе заявлены настольные игры и лекция «Насекомые и их особенности», посвященная миру живой природы.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина отметила, что в парках подготовили насыщенную программу для посетителей разных возрастов.

«В парках Солнечногорска на этой неделе — целая палитра занятий: от мастер-классов и лекций до йоги, зумбы, концертов и традиционных забегов. Приходите за зарядом бодрости и вдохновения!», — сказала она.

Организаторы сообщили, что актуальное расписание можно узнать на информационных стендах в парке, а также в официальном телеграм-канале и на сайте. Посещение всех площадок останется бесплатным.