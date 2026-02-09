Занятия для снятия стресса провели в центре «Богородский» в Ногинске

В центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский» в Ногинске проходят занятия по направлению «Зарядка для Ума». Этот курс стал одним из самых любимых у посетителей центра и участников проекта «Активное долголетие».

Здесь нет скучных тестов и упражнений из учебников. Вместо этого посетители вместе со специалистом по реабилитационной работе Светланой Лукович рисуют левой рукой, сочиняют небылицы на ходу, громко кричат и смеются до слез.

Как признаются сами участники, после таких креативных и эмоциональных занятий голова работает яснее, настроение поднимается, а стресс улетучивается. «Смех и свобода — лучшее лекарство», — отмечают в центре.

Главная цель занятий — помочь участникам обрести душевное равновесие, избавиться от негативных эмоций, раскрепоститься и сбросить накопленное напряжение.