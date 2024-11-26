Занятия для юных инженеров пройдут на базе научного предприятия в Химках

Научно-производственное объединение «Энергомаш» заключило договор о сотрудничестве с гимназией № 9 в Химках. Соглашение позволит ученикам посещать специальные профориентационные занятия для начинающих инженеров.

Работники предприятия поделятся со школьниками своими историями, расскажут, какие пути развития в выбранной отрасли им доступны. Эти знания пригодятся ребятам в будущем, помогут определиться с выбором профессии. Ученикам гимназии покажут легендарные ракетные двигатели и расскажут об их создании и работе.

Напомним, что «Энергомаш» открыли в 1929 году, это старейшее предприятие ракетно-космической отрасли в Химках. Его сотрудники разработали двигатели РД-107 и РД-108, благодаря которым состоялся запуск первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

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