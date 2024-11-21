Занятия для детей с соматическими заболеваниями проведут в Орехово-Зуеве

В Семейном центре «Сема» города Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа для детей с соматическими заболеваниями проводят коррекционные занятия по методу Томатиса. После них ребята лучше воспринимают речь и запоминают информацию.

Комплексную поддержку семей, которые столкнулись с соматическими заболеваниями, задержками или отклонениями в развитии, оказывают специалисты Семейного центра «Сема» в Ликино-Дулеве.

«Есть у нас нейропорт, который стимулирует речевое развитие, если есть какие-то дефициты, то они восполняются. У нас работает в штате ава-терапевт, логопед-дефектолог, клинический психолог и нейропсихологи», — рассказала руководитель Семейного центра «Сема» Мария Гринькина.

Педагоги учреждения помогают маленьким воспитанникам развивать необходимые личностные качества, таланты и навыки. Сотрудники центра создали программы для ребят всех возрастов. Помимо этого, для каждого воспитанника разрабатывают индивидуальный план, который учитывает нюансы его развития, особенности и наклонности.

В скором времени откроют филиал центра в городе Орехово-Зуево.

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