Занятия для будущих родителей пройдут в Пушкинском перинатальном центре

Пушкинский перинатальный центр и женские консультации в Пушкино и Ивантеевке анонсировали программу майских мероприятий для будущих родителей. Участники «Школ будущих мам» и Дней открытых дверей смогут получить необходимые знания, развеять страхи и подготовиться к встрече с ребенком.

Заместитель главного врача по родовспоможению Пушкинской клинической больницы Андрей Лесной акцентировал внимание на том, что занятия охватывают широкий спектр вопросов, волнующих будущих родителей. В ходе встреч будут обсуждаться все аспекты беременности и родов, включая правильное питание, оптимальный режим дня, а также оформление необходимых документов после изменения фамилии. Специалисты предоставят актуальную информацию, помогут разобраться в нюансах и ответят на все интересующие вопросы.

Занятия в женской консультации № 1 проходят еженедельно по средам: 7, 14, 21 и 28 мая в 15:00 по адресу: улица Горького, д. 6а, второй этаж, кабинет № 17.

Специалисты дадут советы по детскому сну — как создать комфортные условия для здорового сна малыша, акушер-гинекологи расскажут об общих и юридических аспектах беременности и родов, партнерских родах и перечне необходимых вещей для роддома. Также будущим мамам расскажут, как правильно ухаживать за новорожденным и наладить грудное вскармливание. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (496) 532-13-40.

В Ивантеевке женская консультация № 2 на улице Адмирала Жильцова, дом № 3А приглашает будущих родителей 13 и 20 мая в 14:30.

Данные встречи предназначены для беременных сроком от 30 недель и проводятся по предварительной записи через лечащих врачей женских консультаций.