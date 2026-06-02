Занятия для будущих родителей пройдут в Одинцовском роддоме

Цикл занятий «Школы мам» для будущих родителей пройдет в июне на базе Одинцовского родильного дома. Проект направлен на подготовку к рождению ребенка и поможет получить ответы на вопросы о беременности, родах и первых месяцах жизни малыша.

Организаторы отмечают, что занятия будут полезны не только будущим мамам, но и папам, которые хотят лучше понимать процессы, происходящие во время беременности и после появления ребенка.

Программа включает несколько тематических встреч. Восьмого июня в 10:30 слушателям расскажут о предвестниках родов и физиологических особенностях родового процесса. Одиннадцатого июня в 10:30 пройдет лекция о влиянии страха и тревоги на течение родов. Пятнадцатого июня в 11:00 состоится занятие по уходу за новорожденным. Завершит цикл лекция восемнадцатого июня в 10:30 на тему восстановления женщины после родов.

Занятия проведет неонатальный психолог Наталья Болгарская. Записаться можно по телефону 8 (985) 963-14-64 в будние дни с 09:00 до 17:00.