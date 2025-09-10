Занятие в спасательном центре МЧС России провели для школьников в Ногинске

Ученики центра образования № 9 и Ногинской гимназии Богородского округа стали участниками уникального практического занятия, которое прошло на территории Ногинского ордена Жукова спасательного центра МЧС России. Мероприятие было организовано в рамках практико-ориентированного модуля Единой модели профориентации «Билет в будущее».

Ногинский спасательный центр МЧС России — одно из ведущих учреждений по подготовке сил гражданской обороны и реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр не только выполняет важнейшие государственные задачи, но и активно ведет работу по патриотическому воспитанию и профессиональной ориентации молодежи.

Для ребят это стало не просто экскурсией, а настоящим погружением в профессию. Под руководством опытных инструкторов школьники смогли на один день почувствовать себя частью слаженной команды профессионалов-спасателей. Их ждала насыщенная и эмоционально заряженная программа, которая никого не оставила равнодушным.

Юные гости центра освоили азы работы со специальным оборудованием, узнали его хитрости и особенности. Им представилась редкая возможность не только увидеть, но и заглянуть внутрь специализированной автотехники, которая ежедневно находится на службе МЧС и помогает спасать жизни. Инструкторы в доступной форме напомнили школьникам жизненно важные правила поведения на воде и поделились некоторыми профессиональными секретами из своей практики.

Завершился день особой традицией — обедом в полевых условиях. Вкусная и ароматная гречневая каша, приготовленная на настоящей полевой кухне, стала финальным аккордом, который позволил каждому участнику ощутить особую причастность к героической профессии спасателя и надолго запомнить этот значимый день.