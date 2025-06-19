Занятие в «Школе пап» пройдет в Щелкове

Сегодня в 12:00 в Щелковском перинатальном центре откроет свои двери «Школа пап» — бесплатный образовательный проект, направленный на поддержку мужчин в период отцовства. Занятие будет посвящено поддержке женщины в декретном отпуске.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Парковая, дом № 6, кабинет 28, второй этаж. Участники получат практические советы и рекомендации от опытных психологов и перинатальных специалистов. Основной акцент будет сделан на распределении домашних обязанностей, поддержании гармоничной атмосферы в семье и создании надежной опоры для супруги. Предварительная запись не требуется.

По словам организаторов, интерес к «Школе пап» среди мужчин в округе растет. Проект направлен на укрепление семейных ценностей и формирование культуры осознанного и партнерского родительства.

«Многие отцы хотят быть рядом с семьей, но не всегда понимают, как это сделать эффективно. Наша задача — помочь им услышать женщину, почувствовать ее состояние и вовремя оказать поддержку — как эмоциональную, так и бытовую. Это важно не только для мамы, но и для формирования крепкой, здоровой семьи», — сообщила клинический психолог перинатального центра Ульяна Шадрина.