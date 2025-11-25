Занятие «Школы здоровья» для пенсионеров прошло в Домодедове

Участниками очередного занятия в «Школе здоровья» стали члены клуба «Активное долголетие». На встрече обсудили одно из самых распространенных нарушений здоровья — гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь.

Врач-терапевт и заведующая отделением профилактики Домодедовской больницы Юлия Капустянская рассказала, что такое рефлюкс-эзофагит, почему возникает «кислый заброс» и какие привычки помогают уменьшить неприятные симптомы. Участники занятия узнали, когда нужно обратиться к врачу, какие обследования проходят при подозрении на ГЭРБ и что можно изменить в образе жизни, чтобы улучшить самочувствие.

Лекция традиционно завершилась викториной, чтобы слушатели лучше закрепили полученные знания.

Такие занятия помогают представителям старшего поколения лучше понимать состояние своего здоровья и получать рекомендации напрямую от врачей. Пожилые люди могут задать специалистам любой вопрос и получить детальный ответ.

Следующее занятие «Школы здоровья» состоится в декабре и будет посвящено новой актуальной для участников «Активного долголетия» теме.