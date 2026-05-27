Занятие по живописи провели для «Активного долголетия» в парке в Ногинске

Участники художественной студии проекта «Активное долголетие» Богородского округа открыли сезон и вышли на пленэр — впервые в этом году. Место выбрали живописное — Черноголовский пруд в парке Глухово города Ногинск.

«Долголеты» разместились с планшетами и художественными принадлежностями прямо на берегу. Кто-то работал карандашом, кто-то пастелью, кто-то успел набросать акварель. По словам художников, писать в тишине, без суеты, слушая пение птиц, было настоящим удовольствием, позволяющим полностью погрузиться в творческий процесс.

Участники делились находками, подсматривали приемы друг у друга, слушали природу… и творили. Такой формат заряжает лучше любого тренинга. А главное — художники вдохновились на новую выставку. Теперь идет подготовка летней коллекции работ и следующего пленэра.

Регулярные творческие акции, проводимые в рамках проекта «Активное долголетие», предоставляют возможность старшему поколению реализовывать свой потенциал и получать удовольствие от насыщенной и разнообразной жизни.