Занятие по суставной гимнастике прошло в Подольске

Группа «Радость движения» клуба «Активное долголетие» провела занятие на свежем воздухе и в ФСК «Заречье». Для участников старшего возраста подготовили облегченную программу с элементами суставной и офисной гимнастики.

Тренировку для представителей старшего поколения организовал инструктор Владимир Васильев. Сначала участники занимались на улице, после чего продолжили занятие в спортивном зале комплекса «Заречье». Программа включала разминку и упражнения для суставов, которые выполнялись сидя на стульях. Такой формат помогает сохранять физическую активность даже при ограничениях по здоровью.

Во время занятия тренер уделил внимание безопасной нагрузке и правильной технике выполнения упражнений. Основой комплекса стала так называемая офисная гимнастика. Она позволяет поддерживать подвижность суставов, улучшать кровообращение и сохранять мышечный тонус без серьезной нагрузки на организм.

«Главная задача таких тренировок — сохранить активность и хорошее самочувствие. Упражнения подобраны так, чтобы они были доступны людям старшего возраста», — отметил Владимир Васильев.

В обычное время участники клуба занимаются скандинавской ходьбой. Этот вид физической активности помогает снизить нагрузку на позвоночник и суставы за счет использования специальных палок. Во время ходьбы дополнительно работают мышцы плечевого пояса и спины, а нагрузка распределяется более равномерно.

Специалисты отмечают, что регулярные тренировки положительно влияют на работу сердца и сосудов, помогают контролировать вес и уровень сахара в крови. Кроме того, занятия улучшают координацию движений и поддерживают общую выносливость. Врачи рекомендуют взрослым людям уделять умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю.