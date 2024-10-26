Занятие по спортивному ориентированию провели в Котельниках

Преподаватель спортивной школы «Котельники» Елена Раздрогина провела тренировку по спортивному ориентированию в Кузьминском лесопарке. В игровой форме участники научились концентрировать внимание, реагировать и быть ловкими.

В начале для участников занятия провели разминку. После им передали компасы и карты, и дети отправились по заранее разработанному маршруту.

На контрольных точках им предстояло проявлять внимание и логическое мышление при выполнении заданий. Также ребята узнали о способах ориентирования, обозначениях особенностей рельефа и ключевых символах на карте.

Отметим, что в рамках таких занятий школьники не просто играют, но и учатся справляться с неизвестностью, искать дорогу даже в незнакомом месте. Это эффективный способ развития физических и умственных способностей, пространственного воображения.

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