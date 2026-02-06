Занятие по скетчингу проведут в Черноголовке

Жителей и гостей Черноголовки приглашают прикоснуться к миру графики и акварели. В арт-пространстве «Восход» возобновляет работу творческая секция «Наброски», где каждый желающий сможет освоить технику скетчинга — искусства быстрого и эмоционального рисунка.

По словам организаторов, скетчинг — это не просто рисование, а умение за считанные минуты зафиксировать на бумаге мимолетное впечатление, характер персонажа или атмосферу момента. Участники секции научатся работать с натуры и по референсам, используя минимальный набор инструментов для достижения максимальной выразительности.

Программа обучения включает основы работы графитным карандашом, а также техники «легкой» акварели для придания рисунку объема и настроения.

«Творчество доступно каждому. Уровень начальной подготовки не имеет значения — опытные наставники помогут сделать первые шаги в рисовании даже тем, кто никогда не держал в руках карандаш. Занятия будут проходить еженедельно по средам», — отметили организаторы.

Занятия будут проходить по адресу: Институтский проспект, 8, арт-пространство «Восход». Вход свободный. Все необходимые материалы — бумагу, профессиональные карандаши и маркеры предоставят организаторы.