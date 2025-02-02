Занятие по скандинавской ходьбе прошло в Химках

Занятие по скандинавской ходьбе прошло в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия». Участники преодолели три километра по парку «Дубки».

Тренировка началась с разминки и разъяснения техники, а закончилась короткой растяжкой.

«Наши участники клуба отмечают, что такие занятия помогают не только поддерживать физическую форму, но и проводить время на свежем воздухе в приятной компании», — поделилась муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Ежедневно в клубе «Активное долголетие» проходят более 30 активностей для жителей старшего поколения. Участники занимаются плаванием, настольным теннисом, дыхательной гимнастикой, бадминтоном и сквошем. Пенсионеры также осваивают танцы и компьютерную графику.

Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что расписание мероприятий и экскурсий можно узнать на сайте клуба в разделе «Активности», в мобильном приложении «Соцуслуги» или по номеру телефона: 8 (495) 572-65-14.