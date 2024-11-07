Занятие по ритмике провели для детей социального центра в Орехово-Зуеве

Занятия по игроритмике прошли в социальном центре «Орехово-Зуевский». С помощью музыки дети учатся двигаться в соответствии с темпом композиции.

В программу входят музыкально-ритмические, образные, импровизационные игры, упражнения в танце, современные, бальные и массовые флешмобы, а также партерная гимнастика.

Занимается с детьми младшего возраста социальный педагог Оксана Олина. Она использует погремушки, трещотки, кубики и ракушки. Такие занятия развивают координационные способности, ловкость, гибкость, пластичность и точность движений.

Подробности о занятиях можно узнать по телефону: 8 (496) 411-17-70 или по адресу: улица Коммунистическая, дом № 48.

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