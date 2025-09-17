Занятие по развитию командных навыков провели для школьников в Воскресенске

Активисты «Молодой гвардии» и сторонники «Единой России» городского округа Воскресенск провели кейс по тимбилдингу для учащихся школы № 3. Ребята решали практические задачи и учились взаимодействовать друг с другом в команде.

Собравшиеся осваивали навыки коллективного принятия решений, учились распределять роли и эффективно коммуницировать. Помимо этого, участники разрабатывали проекты, направленные на развитие Воскресенска. По словам руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасии Парахиной, школьники проявили сплоченность, креативность и готовность к совместной работе.

«Каждая команда предложила интересные решения и доказала, что вместе можно достигать больших результатов», — добавила Анастасия Парахина.

Участвуя в подобных мероприятиях, школьники учатся проявлять лидерские качества и продвигать общественные начинания.

Отметим, что встреча прошла благодаря партийным проектам «Моя карьера с Единой Россией» и «Выбирай свое».