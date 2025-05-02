Занятие по публичным выступлениям прошло для старшеклассников в Серпухове

Еще одно занятие по курсу «Основы педагогики и психологии» прошло для учащихся педагогического класса школы № 10 в Серпухове. Ребята освоили навыки публичных выступлений и самопрезентации, научились преодолевать сложности в коммуникациях с другими людьми.

Курс «Основы педагогики и психологии» под руководством преподавателя Ольги Плаховой длится в Губернском колледже уже два года. Там обучаются старшеклассники из школы № 10. На уроке, который прошел 1 мая, ребята научились осознавать и выбирать социальные роли, не бояться говорить на публику, без страха рассказывать о себе и своих достижениях.

Школьники также прошли практикумы и профессиональные пробы, которые организовали студенты и педагоги отделений «Дошкольного образования» и «Преподавания в начальных классах».

Отметим, что ученики регулярно принимают участие в различных профильных состязаниях. Так, одним из значимых достижений стал диплом победителя в конкурсе видеопроектов «Педкласс — это про нас!». Мероприятие для абитуриентов психолого-педагогических и педагогических классов страны организовал Государственный университет просвещения.