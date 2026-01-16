Занятие по профориентации прошло в гимназии № 14 в Одинцове
В четверг, 15 января, учащиеся 6-11-х классов Одинцовской гимназии № 14 приняли участие во внеочередном занятии федерального проекта «Билет в будущее». Мероприятие прошло в рамках профориентационного курса «Познаю себя».
На встрече школьники продолжили знакомство с результатами компьютерной диагностики «Мой профиль», обсудили их значение и практическую пользу при выборе будущей профессии. Занятие помогло ребятам получить объективную информацию о своих профессиональных склонностях и интересах. В дальнейшем она станет важным шагом на пути к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории.
Ранее в гимназии № 14 прошел очередной «Урок цифры» на тему «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятии гимназисты проследили путь развития ассистентов искусственного интеллекта от первых экспериментов до современных умных систем, разобрались, как нейросети «учатся», и узнали правила цифровой гигиены — поговорили о дипфейках и о том, почему важно проверять любую информацию, даже если она выглядит безупречно.