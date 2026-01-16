Занятие по профориентации прошло в гимназии № 14 в Одинцове

На встрече школьники продолжили знакомство с результатами компьютерной диагностики «Мой профиль», обсудили их значение и практическую пользу при выборе будущей профессии. Занятие помогло ребятам получить объективную информацию о своих профессиональных склонностях и интересах. В дальнейшем она станет важным шагом на пути к осознанному выбору образовательной и профессиональной траектории.

Ранее в гимназии № 14 прошел очередной «Урок цифры» на тему «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность». На занятии гимназисты проследили путь развития ассистентов искусственного интеллекта от первых экспериментов до современных умных систем, разобрались, как нейросети «учатся», и узнали правила цифровой гигиены — поговорили о дипфейках и о том, почему важно проверять любую информацию, даже если она выглядит безупречно.