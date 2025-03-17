Занятие по профилактике эмоционального выгорания прошло в колледже «Подмосковье»

Педагоги и руководители учебных групп колледжа «Подмосковье» посетили занятия по профилактике психоэмоционального выгорания. Они научились проявлять себя, работать в команде и формировать положительную самооценку.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, занятие было направлено на помощь педагогам в формировании самооценки и чувства уверенности в себе.

«Это не врожденное качество, оно формируется в течение всей нашей жизни и именно поэтому каждый педагог должен приложить усилия, чтобы поверить в себя», — отметили в министерстве.

Каждый участник занятия получил возможность поработать в команде и проявить себя. На встрече использовали методы арт-терапии, куклотерапии, а также элементы тренинга.