Занятие по природоведению для детей с ОВЗ прошло в Серпухове

В Серпуховском историко-художественном музее провели интерактивный урок на тему природы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках творческой лаборатории «Прикоснись к прекрасному».

Участником проекта стала Автономная некоммерческая организация «Краски жизни». Это объединение семей с детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения развития. Во время занятия ребят сопровождали волонтеры, прошедшие специальное обучение.

Юные гости рассмотрели природные явления и разные сезоны года на картинах выдающихся мастеров из коллекции музея. Помимо этого, ребята создали и свои творческие работы.

Отметим, что историко-художественный музей в Серпухове уделяет большое внимание организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Творческая лаборатория «Прикоснись к прекрасному» — это серия интерактивных уроков для молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет, страдающих тяжелыми формами нарушения развития. По итогам 12 занятий организуют выставку с работами, которые подростки создадут самостоятельно. Проект продлится с января по август 2025 года.