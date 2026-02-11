Занятие по пожарной безопасности провели в дошкольном учреждении в Пушкино

Пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Фото: Телеканал «Пушкино ТВ» / Пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

10 февраля в дошкольном отделении «Золушка» Образовательного комплекса № 3 города Пушкино прошло занятие по пожарной безопасности. Представитель Всероссийского добровольного пожарного общества встретился с воспитанниками старшей группы, чтобы в доступной форме рассказать о правилах поведения в домашних условиях.

Вместо традиционной лекции занятие построили на разборе реальных ситуаций. Детям показывали тематические карточки, вместе искали скрытые угрозы и обсуждали, как правильно действовать. Для закрепления информации включили познавательные мультфильмы. Самые смелые смогли примерить капюшон-самоспасатель.

Отдельно малышам рассказали о пожарном извещателе: объяснили, как прибор реагирует на дым и почему его наличие в доме может спасти жизнь.

Интерактивный формат — карточки, примерка снаряжения, видеоряд — помогает детям запомнить правила безопасности быстрее и надежнее, чем устные инструкции.