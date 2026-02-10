Занятие по пожарной безопасности провели в детском саду Раменского

В одном из детских садов поселка Дубовая роща состоялось занятие, посвященное основам пожарной безопасности. Дошкольники не просто слушали лекцию, а активно участвовали в процессе.

Цель мероприятия — научить самых маленьких жителей правильно действовать в экстренных ситуациях, связанных с огнем. Специалисты МЧС провели для детей интерактивное занятие, которое включало несколько ключевых этапов.

«Первым этапом стала демонстрация специально разработанного анимационного фильма. Сказочные герои в доступной форме рассказали о том, к каким разрушительным последствиям может привести неосторожное обращение с огнем, будь то спички, электроприборы или бытовая техника. Главное, что смогли усвоить дети — это алгоритм действий в случае возникновения пожара: как правильно сообщить о случившемся, куда обратиться за помощью и чего ни в коем случае нельзя делать», — отметили организаторы.

Особое внимание было уделено запоминанию номеров экстренных служб — 101 и 112. Для того чтобы информация стала максимально конкретной, детям показали реальное оборудование, которое используют спасатели. Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу Людмила Фомина продемонстрировала предметы индивидуальной защиты. Детям объяснили, как они работают и в каких ситуациях могут пригодиться.

Сотрудники государственного пожарного надзора регулярно проводят подобные встречи во всех образовательных учреждениях Раменского округа.