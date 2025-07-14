Занятие по пожарной безопасности прошло в детском лагере в Ленинском округе

Сотрудники МЧС России побывали в детском лагере «Десяточка». Они побеседовали с воспитанниками о правилах безопасного поведения в различных ситуациях.

Целью увлекательного и познавательного занятия было повышение осведомленности детей и предотвращение пожаров, возникающих по причине детской шалости с огнем. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Сергей Дежкин рассказал ребятам о правилах пожарной безопасности в быту, общественных местах и во время отдыха на природе.

Особый интерес у воспитанников лагеря вызвала демонстрация пожарной техники и оборудования. Командир отделения 28-й пожарно-спасательной части Сергей Антонов познакомил ребят с устройством пожарного автомобиля, показал работу пожарного ствола и разрешил примерить защитные каски.

Спасатели регулярно проводят занятия в школах и детских садах муниципалитета, организуют акции и тренировки, чтобы дети знали, как действовать в экстренных ситуациях.