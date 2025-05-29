Занятие по ПДД на велосипедах и самокатах для детей прошло в Ленинском округе

Интерактивный урок на тему безопасного поведения на дорогах в летний период организовали в Ленинском округе. Участие приняли школьники муниципалитета.

Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции округа и представители частной компании проката самокатов. В занятии поучаствовали ученики пяти школ.

Урок организовали в Автогородке в Центральном парке. Детям напомнили основные правила безопасного управления самокатами и велосипедами, объяснили, где разрешено и безопасно кататься и почему важно использовать защитную экипировку.

Также для ребят провели конкурсы, где школьники могли продемонстрировать навыки владения самокатом. Победителям и участникам вручили памятные сувениры и призы.

«В Московской области проводятся профилактические мероприятия „Внимание, дети“. Эти меры нацелены на обеспечение безопасности детей в преддверии летних каникул, когда они больше времени проводят на улице, катаясь на велосипедах и самокатах», — добавила инспектор группы пропаганды дорожного движения Госавтоинспекции по Ленинскому округу Ирина Чекмарева.