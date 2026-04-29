Занятие по основам работы в команде провели для студентов в Одинцове

На площадке Одинцовского техникума прошли занятия из цикла «Разговоры о важном» на тему «Что значит работать в команде? Сила команды». Студенты разобрали ключевые смыслы командной работы, ознакомились с принципами эффективного взаимодействия, обсудили, как это помогает в жизни.

Также ребята получили практические рекомендации. Встреча стала важным шагом на пути к формированию у молодежи гражданской позиции, основанной на ответственности, взаимопомощи и уважении к коллективному труду.

Ранее студенты Одинцовского техникума присоединились к всероссийской молодежной акции «Наши семейные книги памяти». Ее суть заключалась в том, что каждый участник мог за одну минуту рассказать молодежной аудитории о своих родных, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках плана мероприятий по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и празднования Года единства народов России.