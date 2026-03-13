Занятие по основам кибербезопасности провели для студентов в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском техникуме прошла масштабная профилактическая встреча, посвященная вовлечению молодежи в мошеннические схемы. Социальный педагог Алла Сазонтова организовала для студентов открытый диалог с сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних и ОМВД России «Павлово-Посадский».

Мероприятие «Мошенничеству в интернете — НЕТ» осветило скрытые угрозы, с которыми сталкиваются пользователи сети. Центральной темой беседы стало понятие «дроппинг». Специалисты правоохранительных органов подробно объяснили студентам, что «дропперы» или денежные мулы — это подставные лица, которых преступники используют как промежуточное звено для легализации незаконно полученных средств. Мошенники часто предлагают подросткам «непыльную работу»: обналичить деньги с чужой карты, принять перевод и отправить его дальше или переслать посылку.

Студентам раскрыли основные психологические уловки вербовщиков, которые маскируют преступную деятельность под предложения «быстрого и легального дохода» в мессенджерах. Представители МВД отдельно остановились на рисках в социальных сетях. Студентов научили распознавать фальшивые аккаунты, настраивать параметры приватности и проверять личности незнакомых собеседников, которые пытаются войти в доверие через личную переписку.