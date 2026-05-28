Занятие по основам безопасности провели для школьников Воскресенска

В молодежном центре «Олимпиец» 27 мая прошел интерактивный урок для учеников школы «Горизонт». Начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Алексей Мовсесян рассказал ребятам о правилах поведения в экстренных ситуациях.

Школьникам объяснили, чем могут быть опасны беспилотники, и дали практические рекомендации, как действовать при обнаружении дрона, чтобы обезопасить себя. Затем разобрали алгоритм поведения в случае нахождения взрывчатых веществ и других подозрительных предметов. Алексей Мовсесян также обсудил с ребятами действия при появлении вооруженных людей вблизи школы.

Понимание правильного алгоритма в таких ситуациях — залог спокойствия и безопасности каждого ученика. Занятие прошло в формате живого диалога: школьники внимательно слушали, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении. Подобные уроки помогают подросткам не растеряться в критической ситуации и действовать осознанно.