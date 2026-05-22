Занятие по основам безопасности прошло в школе «Горизонт» в Воскресенске

Познавательный урок провел для учащихся школы «Горизонт» начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Алексей Мовсесян. На занятии школьники узнали о современных технологиях и разобрали сценарии различных чрезвычайных ситуаций.

Ребятам рассказали о разнообразии и возможностях беспилотных летательных аппаратов, а также о потенциальной опасности, которую могут представлять дроны. Вместе с Алексеем Мовсесяном школьники детально разобрали скрипты действий при обнаружении взрывчатых веществ. Это информация, которая требует максимальной серьезности и четкости, и начальник штаба «Юнармии» смог донести ее до учащихся в доступной форме.

Еще одной важной темой занятия стало обсуждение действий при появлении вооруженных людей вблизи школы. Понимание правильного алгоритма поведения в таких экстренных ситуациях — это залог спокойствия и безопасности.

Урок получился интересным и познавательным. Школьники активно задавали вопросы и участвовали в обсуждении.