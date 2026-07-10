Занятие по оказанию первой помощи провели для детей в Воскресенске

9 июля в детском оздоровительном лагере «Дубравушка» специалисты молодежного центра «Олимпиец», волонтеры и представители Российского Красного Креста научили ребят, как действовать в экстренных ситуациях. Занятие прошло в рамках проекта «Молодые герои: обучение первой помощи».

С февраля проект реализует Российский Красный Крест при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты региона. Председатель местного отделения Красного Креста Татьяна Воеводина рассказала, как действовать грамотно и без паники.

Ребята не только слушали, но и на практике отрабатывали алгоритмы оказания помощи. Они узнали, что делать при непроходимости дыхательных путей и потере сознания, а также как обеспечить собственную безопасность.

Такие мероприятия учат детей не бояться действовать и могут однажды помочь спасти чью-то жизнь. Они формируют ответственность, сострадание и готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду.