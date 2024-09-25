Занятие по нейрогимнастике провели в клубе «Активное долголетие» в Химках

Оздоровительный мастер-класс провели для жителей старшего поколения в Химках. Специальные упражнения направлены на активизацию работы мозга.

Жители старшего поколения проделали со специальными колючими шариками ряд упражнений, которые способствуют развитию мелкой моторики. Помимо этого, участники активного долголетия размялись и выполнили письменные задания, направленные на улучшение пространственной ориентации.

Нейрогимнастика — это упражнения, которые гармонизируют работу обоих полушарий мозга и способствуют образованию новых нейронных связей. Выполнив подобные упражнения, человек ощущает прилив сил и бодрости. Такие занятия подходят всем.

Напомним, что люди старшего поколения могут записаться в клуб «Активное долголетие» по адресу: улица Кирова, строение 24, или по телефону горячей линии +7 495 572-65-14, +7 (495) 572-25-33. Кабинет здоровья, кафе, кинозал, музыкальная гостиная, гимнастический зал и учебный класс доступны для всех участников.

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