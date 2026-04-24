Занятие по нейрогимнастике прошло для дошкольников в Богородском округе

Инструктор по физической культуре Евгения Воронцова провела для мам и пап воспитанников младшей группы мастер-класс «Нейрогимнастика». Мероприятие прошло в четвертом корпусе Центра образования № 45.

Детский сад не оставляет родителей один на один с вопросами развития детей. Ведется совместная работа.

На встрече взрослые сами попробовали упражнения на сибборде (тренажер в виде изогнутой доски, который применяется для стимуляции мозжечка, отвечающего за координацию движений, равновесие и мышечный тонус). Родители узнали, как простыми движениями запустить речь, улучшить внимание, снять зажимы и гиперактивность и просто получить море радости.

Все это нацелено на то, чтобы педагоги, родители, семья в целом единодушно поддерживали развитие ребенка, создавая для него благоприятную и стимулирующую среду, где каждый может раскрыть свой потенциал и достичь успеха.