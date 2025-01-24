Занятие по медицине провели для учеников школы № 9 в Лобне

Одним из первых школьники опробовали метод наложения повязки на один палец. Эта довольно простая техника требует аккуратности и точности движений. После этого старшеклассники приступили к более сложным типам повязок — «рыцарской перчатке» и «варежке», которые накладываются при серьезных повреждениях всей ладони или кисти.

Такие практические занятия помогают будущим медикам развить необходимые в дальнейшем важные навыки.

Кроме того, встречу с учениками профильных медицинских классов школы провела врач-терапевт Лобненской городской больницы Евгения Кравченко. Она рассказала учащимся об уровне заболеваемости вирусными инфекциями на сегодняшний день, а также о мерах профилактики и способах защиты от этих заболеваний.